Российская биатлонистка Дарья Виролайнен (дочь Анфисы Резцовой) может перейти в сборную Финляндии

Российская биатлонистка в новом сезоне может начать выступать за сборную Финляндии.

Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

– Она с ними (с семьей) давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать.

– Как в Финляндии смотрят на ее возможное участие в этапах Кубка мира или Кубка IBU?

– Там просто как таковой команды‑то и нет. В свое время была Кайса Мякяряйнен и два‑три человека. Дело в том, что государство не содержит спортсменов, они сами выживают. Сами зарабатывают, сами тратят, как, например, Настя Кузьмина в Словакии, – сказал Мякишев.

Виролайнен 33 года. На ее счету два личных подиума на этапах Кубка мира. Прошлый сезон биатлонистка пропустила из‑за беременности.