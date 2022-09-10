Хачанов проиграл в 1/2 US Open, поражение «Динамо», 7-й тур АПЛ перенесен, скандал вокруг матча Боснии и России, Хвича – лучший в августе в Серии А, на Кубке мира будут лишь россияне из НХЛ и другие новости

1. Карен Хачанов в четырех сетах проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open. Норвежец второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема».

Карлос Алькарас победил Фрэнсиса Тиафу в пяти сетах и стал самым молодым финалистом турнира с 1990 года.

2. «Динамо» проиграло «Сочи» (1:2) в гостях в 9-м туре Мир РПЛ, пропустив оба гола в первые 11 минут и ответив голом Макарова после ошибки Джанаева. Это первое поражение «Динамо» при Славише Йокановиче в чемпионате, до этого было 4 победы и 4 ничьих.

3. АПЛ перенесла все матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II. Более того, из-за ее похорон матчи 8-го тура тоже могут перенести, так как есть опасения, что для обеспечения безопасности не хватит полиции.

4. ЦСКА подпишет вратаря Ивана Федотова на несколько лет и сразу же обменяет в СКА на Самонова, утверждает «Матч ТВ». ЦСКА, впрочем, опровергает этот инсайд.

5. Футбольная сборная России сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не против матча, а вот в Боснии далеко не все в восторге от идеи: Миралем Пьянич выразил недовольство, а член исполкома Футбольного союза Боснии Азмир Хусич заявил, что будет добиваться отмены игры с Россией. Более того, пишут, что некоторые ведущие футболисты Боснии откажутся от вызова в сборную на матч с Россией.

6. Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят вместе провести ЧМ-2030. Турнир вновь пройдет зимой, если их выберут.

7. КХЛ. «Северсталь» победила ЦСКА, «Локомотив» уступил «Витязю», СКА обыграл «Динамо».

8. «Порше» объявила о провале сделки с «Ред Булл». Об отказе от вступления в «Ф-1» в 2026-м речь не идет.

9. Владельцы «Челси» предлагали Томасу Тухелю схему 4-4-3 – с 11 полевыми, пишет The Athletic. Тренер хотел Кимпембе, де Йонга, де Лигта и Рафинью – никого из них не купили.

10. ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Команду может возглавить Сергей Брылин, утверждает «Матч ТВ».

11. Зарплатный лимит «Барселоны» вырос до 656 млн евро после минус 144 млн благодаря финансовым рычагам. Лидирует «Реал» – 683 млн.

12. Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А. Он опередил Дибалу, Лаутаро и Влаховича.

13. «Барса» хочет купить хавбека «Ман Сити» Бернарду Силву следующим летом. Большая часть работы над трансфером уже проделана.

14. Хамзат Чимаев провалил весогонку для UFC 279, не уложившись в рамки полусреднего дивизиона на 3,5 кг. В итоге в главном событии подерутся Нейт Диаз и Тони Фергюсон, а бой Чимаев – Холланд будет со-главным.

15. В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ. В федерации заявили, что эти хоккеисты «не нарушают международные соглашения или наши законы».

16. «Ростов» выйдет на поле в матче со «Спартаком» в форме с подсолнухами – в честь 85-летия Ростовской области/

Цитаты дня.

Дмитрий Комбаров об изоляции российского футбола: «Золотое время и уникальный шанс. Деньги, которые тратили на легионеров, можно вложить в своих»

Андрей Канчельскис: «Народная команда России – «Торпедо». Какой, блин, «Спартак» или «Зенит»? Кто это такие – не знаю»

Журналистка ESPN о поцелуе фаната: «Я подверглась сексуальному домогательству – это преступление. В субботу у алтаря я поцелуюсь с человеком, которому позволю это»

Тренер фигуристов Соколовская: «В Минобороны дышать не могла от ощущения какой-то безумной энергетики. Когда встречались с Шойгу – мурашки по телу пошли»

Брэйтуэйт о Дембеле: «Такого таланта я еще не видел, он делает разницу больше Левандовского. Месси – это другое»

Игорь Акинфеев: «Татуировки, крашенных ногтей у меня никогда не будет. Если ты мужик, должен всегда им оставаться»

Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший итальянский тренер всех времен»