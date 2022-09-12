Бывший вратарь «Ливерпуля» Кариус подписал с «Ньюкаслом» контракт до января с возможностью продления

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Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус перешел в «Ньюкасл».

29-летний голкипер заключил с «сороками» краткосрочный контракт до января с возможностью продления до конца сезона.

Кариус покинул «Ливерпуль» в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в «Унионе» на правах аренды.

В «Ньюкасле» немец заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму. Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является Ник Поуп, сыгравший во всех шести матчах АПЛ.

Фото: nufc.co.uk

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