Бывший вратарь «Ливерпуля» Кариус подписал с «Ньюкаслом» контракт до января с возможностью продления

Бывший вратарь «Ливерпуля» перешел в «Ньюкасл».

29-летний голкипер заключил с «сороками» краткосрочный контракт до января с возможностью продления до конца сезона.

Кариус покинул в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в на правах аренды.

В немец заменит резервного вратаря , получившего травму. Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является , сыгравший во всех шести матчах .

Фото: nufc.co.uk