Рейтинг WTA. Жабер вернулась в топ-3, Гарсия – в топ-10, Кудерметова и Александрова обновили личный рекорд, Радукану опустилась на 72 позиции

Чемпионка US Open Ига Швентек остается первой ракеткой мира. Финалистка Онс Жабер вернулась на лучшее в карьере второе место.

Джессика Пегула дебютировала в топ-5, Коко Гауфф – в топ-10.

Дарья Касаткина выпала из десятки, Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала №13.

Прошлогодняя чемпионка Эмма Радукану опустилась на 72 позиции и стала 83-й ракеткой мира.

WTA Singles Rankings

Положение на 12 сентября 2022

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