Рейтинг WTA. Жабер вернулась в топ-3, Гарсия – в топ-10, Кудерметова и Александрова обновили личный рекорд, Радукану опустилась на 72 позиции

Чемпионка US Open Ига Швентек остается первой ракеткой мира. Финалистка Онс Жабер вернулась на лучшее в карьере второе место.
Джессика Пегула дебютировала в топ-5, Коко Гауфф – в топ-10.
Дарья Касаткина выпала из десятки, Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала №13.
Прошлогодняя чемпионка Эмма Радукану опустилась на 72 позиции и стала 83-й ракеткой мира.
WTA Singles Rankings
Положение на 12 сентября 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10365
|2 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|5090
|3 (2)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4300
|4 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|3980
|5 (8)
|Джессика Пегула (США)
|3501
|6 (3)
|Мария Саккари (Греция)
|3480
|7 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3470
|8 (12)
|Коко Гауфф (США)
|3047
|9 (7)
|Симона Халеп (Румыния)
|3025
|10 (17)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2930
|11 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2895
|12 (10)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|2776
|13 (18)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2436
|19 (21)
|Петра Квитова (Чехия)
|2187
|20 (22)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|2007
|24 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1750
|28 (35)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1577
|29 (36)
|Чжан Шуай (Китай)
|1530
|34 (46)
|Айла Томлянович (Австралия)
|1400
|40 (14)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1310
|45 (52)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1126
|48 (44)
|Наоми Осака (Япония)
|1067
|50 (58)
|Дарья Сэвилл (Австралия)
|1006
|51 (60)
|Анна Калинская (Россия)
|998
|54 (65)
|Марта Костюк (Украина)
|975
|56 (48)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|972
|60 (75)
|Сиюй Ван (Китай)
|958
|73 (108)
|Юле Нимайер (Германия)
|821
|75 (96)
|Александра Крунич (Сербия)
|780
|80 (72)
|Варвара Грачева (Россия)
|733
|83 (11)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|726
|90 (106)
|Ребекка Марино (Франция)
|693
|94 (105)
|Лорин Дэвис (США)
|728
|97 (120)
|Юлия Грабер (Австрия)
|711
|119 (90)
|Камилла Рахимова (Россия)
|520
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