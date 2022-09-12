Рейтинг WTA. Жабер вернулась в топ-3, Гарсия – в топ-10, Кудерметова и Александрова обновили личный рекорд, Радукану опустилась на 72 позиции

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Чемпионка US Open Ига Швентек остается первой ракеткой мира. Финалистка Онс Жабер вернулась на лучшее в карьере второе место.

Джессика Пегула дебютировала в топ-5, Коко Гауфф – в топ-10.

Дарья Касаткина выпала из десятки, Вероника Кудерметова обновила личный рекорд и стала №13.

Прошлогодняя чемпионка Эмма Радукану опустилась на 72 позиции и стала 83-й ракеткой мира.

WTA Singles Rankings

Положение на 12 сентября 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10365
2 (5) Онс Жабер (Тунис) 5090
3 (2) Анетт Контавейт (Эстония) 4300
4 (4) Паула Бадоса (Испания) 3980
5 (8) Джессика Пегула (США) 3501
6 (3) Мария Саккари (Греция) 3480
7 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 3470
8 (12) Коко Гауфф (США) 3047
9 (7) Симона Халеп (Румыния) 3025
10 (17) Каролин Гарсия (Франция) 2930
11 (9) Дарья Касаткина (Россия) 2895
12 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2776
13 (18) Вероника Кудерметова (Россия) 2436
19 (21) Петра Квитова (Чехия) 2187
20 (22) Каролина Плишкова (Чехия) 2007
24 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1750
28 (35) Людмила Самсонова (Россия) 1577
29 (36) Чжан Шуай (Китай) 1530
34 (46) Айла Томлянович (Австралия) 1400
40 (14) Лейла Фернандес (Канада) 1310
45 (52) Анастасия Потапова (Россия) 1126
48 (44) Наоми Осака (Япония) 1067
50 (58) Дарья Сэвилл (Австралия) 1006
51 (60) Анна Калинская (Россия) 998
54 (65) Марта Костюк (Украина) 975
56 (48) Бьянка Андрееску (Канада) 972
60 (75) Сиюй Ван (Китай) 958
73 (108) Юле Нимайер (Германия) 821
75 (96) Александра Крунич (Сербия) 780
80 (72) Варвара Грачева (Россия) 733
83 (11) Эмма Радукану (Великобритания) 726
90 (106) Ребекка Марино (Франция) 693
94 (105) Лорин Дэвис (США) 728
97 (120) Юлия Грабер (Австрия) 711
119 (90) Камилла Рахимова (Россия) 520

 

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