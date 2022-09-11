ЦСКА разгромил «Краснодар», Швентек выиграла US Open, победы «Барсы», «ПСЖ» и «Милана», поул Леклера и другие новости утра

1. ЦСКА разгромил «Краснодар» (4:1) в 9-м туре чемпионата России, реализовав три пенальти. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» (0:0), «Ахмат» уступил «Пари НН» (1:3).

2. «Барселона» разгромила «Кадис» (4:0) на выезде в 5-м туре чемпионата Испании, игру прерывали на 45 минут из-за того, что болельщику стало плохо на трибуне, пришлось использовать дефибриллятор. «Атлетико» крупно обыграл «Сельту» (4:1), «Севилья» победила «Эспаньол» (3:2) в гостях.

3. Ига Швентек стала чемпионкой US Open, победив в финале Онс Жабер (6:2, 7:6). Полька выиграла третий турнир «Большого шлема» в карьере.

4. «Милан» победил «Сампдорию» (2:1) в гостях в 6-м туре чемпионата Италии, играя вдесятером целый тайм. «Интер» дома был сильнее «Торино» (1:0), «Наполи» одолел «Специю» (1:0) на своем поле.

5. «Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «Манчестер Юнайтед» – 3-й. Общий рейтинг возглавил «Даллас» из НФЛ, «Голден Стэйт» из НБА – 8-й.

6. «ПСЖ» справился с «Брестом» (1:0) в 7-м туре чемпионата Франции благодаря голу Неймара и отбитому Доннаруммой пенальти. «Марсель» дома взял верх над «Лиллем» (2:1), победный гол забил экс-защитник «Спартака» Жиго.

7. В 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу 20+17 от Гобера помогли Франции одолеть Турцию, Испания победила в овертайме Литву и другие результаты.

8. Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко против игры с Россией: «Я всегда выступал только за мир». Экс-хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич не будет играть. Фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч с Россией, а Украинская ассоциация футбола потребовала не допустить проведения игры.

9. «Бавария» упустила победу над «Штутгартом» (2:2) в 6-м туре чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» на выезде крупно проиграла «РБ Лейпциг» (0:3), «Байер» поделил очки с «Гертой» (2:2).

10. Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Италии, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й. Ник де Врис дебютирует в «Формуле-1» – он заменил в «Уильямсе» Алекса Албона, у которого аппендицит.

11. В Федерации футбола Франции существует культура харассмента и сексизма, глава FFF обсуждал грудь женщин с коллегами, финдиректор пытался поцеловать сотрудницу. Также в организации есть «культура алкоголизма» – у руководства проблемы с выпивкой, гендиректор заставляла тренера сборной пить после победы над Бельгией в 1/2 ЧМ-2018.

12. Ученица Плющенко, 13-летняя Софья Шифрина, будет выступать за Израиль. 14-летняя трансгендерная фигуристка из Бразилии Мария Рейкдал выступила на этапе юниорского Гран-при в Риге и заняла предпоследнее место.

13. В полуфинале мужского чемпионата мира по волейболу Бразилия уступила Польше на тай-брейке, Италия обыграла Словению.

14. «Металлург» победил «Спартак» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» (1:5).

15. Александр Кокорин провел второй матч за «Арис». Россиянин сыграл 90 минут за 2 первых матча на Кипре. В «Фиорентине» у него было 216 минут за полтора года.

16. WADA завершило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА. Это один из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

17. Карапас победил на 20-м этапе «Вуэльты», Аренсман – 2-й, Аюсо – 3-й, Эвенепул остался лидером общего зачета.

18. UFC 279. Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде и другие результаты.

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