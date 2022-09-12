Лайшев о Путине: «Всегда буду гордиться тем, что общался с таким гением. Это самый мощный политик нашей эпохи»

Президент высказался о президенте России Владимире Путине.

– Расскажите подробнее про ваше знакомство с Владимиром Путиным. Говорят, что вы дружите?

– Так сложно сказать, что познакомился. Я проводил мероприятия, соревнования. И был удостоен личной встречи в Бочаровом Ручье, один на один мы общались.

Я имел честь пригласить его на открытие нового комплекса. Во-первых, Путин – он наш человек. Все-таки мастер спорта СССР по самбо.

Я бы вот, например, так же поступал бы, как и он сегодня поступает во всех отношениях. На сегодняшний день это самый мощный политик нашей эпохи, ни больше ни меньше.

Это не только мои слова, это слова во всех странах, где бы мы ни были, мне все время говорили: вот нам бы такого президента, как ваш Путин. И люди говорили откровенно. Что в западных странах, что в восточных странах.

Я до сих пор не могу осознать, что я коснулся этой личности, этого человека, у которого нашлось для меня время, для личной беседы. И я очень дорожу этим.

Для себя, для своего рода, для своих детей, которые будут после меня, я всегда буду гордиться тем, что я общался с таким гением, как Путин.

Это не пафосные слова, это абсолютная правда. И он всегда очень тепло спрашивал о школе, о самбо, ну и личные какие-то вопросы задавал.

– А вы же рассказывали, что с Путиным познакомились раньше, чем он стал президентом?

– Это он меня видел на соревнованиях, когда я был в Питере, в 9-м классе. Я был на турнире Аркадия Ротенберга. И Путин был там. А он запоминает всех, у него профессиональная память, – сказал Лайшев.