УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров под своей эгидой и исключить из финансовых программ (Dnevni Avaz)

УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой.

Союз введет санкции против Федерации футбола Боснии и Герцеговины, если товарищеский матч со сборной России, назначенный на 19 ноября, состоится. Об этом информирует боснийская газета Dnevni Avaz.

Сообщается, что отстранение будет касаться предстоящих соревнований УЕФА, а также финансовой помощи – фактически страну исключат из всех программ организации.

«УЕФА ответил, что товарищеские матчи не входят в их компетенцию... Но после этого последуют санкции – возможно, в соревнованиях под эгидой , основанных на политических решениях Европейского союза, которым подчиняются все органы, а не только спортивные. Таким образом, если будет сыгран товарищеский матч Россия – Босния, у УЕФА на столе пакет мер против Федерации футбола.

Это примерно так: Европа, США и некоторые другие ввели санкции против России, и они все еще разговаривают с русскими. Но России нет в европейских турнирах. Так и в случае с ноябрьским матчем: вы можете играть, а потом мы с вами поговорим.

То же самое, что было в случае с исключением российских клубов и сборных из турниров, произойдет с боснийскими клубами и национальными командами. Однако я думаю, что руководство футбола отменит решение провести матч с Россией», – сообщил источник Dnevni Avaz.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка