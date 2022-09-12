Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Рууд – второй, Медведев выпал из топ-3, Рублев вернулся в топ-10, Хачанов – в топ-20

Чемпион US Open Карлос Алькарас стал самым молодым №1 рейтинга в истории. Финалист Каспер Рууд впервые стал вторым.

Даниил Медведев, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из топ-3.

Андрей Рублев вернулся в топ-10, Карен Хачанов и Ник Кириос – в топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 12 сентября 2022

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