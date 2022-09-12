Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Рууд – второй, Медведев выпал из топ-3, Рублев вернулся в топ-10, Хачанов – в топ-20

Чемпион US Open Карлос Алькарас стал самым молодым №1 рейтинга в истории. Финалист Каспер Рууд впервые стал вторым.
Даниил Медведев, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из топ-3.
Андрей Рублев вернулся в топ-10, Карен Хачанов и Ник Кириос – в топ-20.
FedEx ATP Rankings
Положение на 12 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (4)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6740
|2 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|4 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|5065
|5 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|5040
|6 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4810
|7 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3570
|8 (8)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3550
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3390
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3355
|11 (13)
|Янник Синнер (Италия)
|3200
|13 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2950
|18 (31)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|19 (26)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1940
|20 (25)
|Ник Кириос (Австралия)
|1780
|28 (39)
|Алехандро Давидович-Фокина (Россия)
|1380
|35 (22)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|1233
|38 (28)
|Рейлли Опелка (США)
|1185
|39 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1130
|43 (51)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1000
|46 (53)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|961
|58 (66)
|Педро Качин (Аргентина)
|813
|72 (87)
|Джей-Джей Вульф (США)
|692
|76 (94)
|Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
|677
|84 (112)
|Корентен Муте (Франция)
|635
|93 (104)
|Нуну Боржеж (Португалия)
|568
|95 (119)
|Уго Гренье (Франция)
|564
|104 (101)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|523
|106 (113)
|Павел Котов (Россия)
|515
|166 (162)
|Александр Шевченко (Россия)
|318
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