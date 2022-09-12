Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Рууд – второй, Медведев выпал из топ-3, Рублев вернулся в топ-10, Хачанов – в топ-20

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Чемпион US Open Карлос Алькарас стал самым молодым №1 рейтинга в истории. Финалист Каспер Рууд впервые стал вторым.

Даниил Медведев, не защитивший очки за прошлогодний титул, выпал из топ-3.

Андрей Рублев вернулся в топ-10, Карен Хачанов и Ник Кириос – в топ-20.

FedEx ATP Rankings

Положение на 12 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (4) Карлос Алькарас (Испания) 6740
2 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 5850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
4 (1) Даниил Медведев (Россия) 5065
5 (2) Александр Зверев (Германия) 5040
6 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4810
7 (6) Новак Джокович (Сербия) 3570
8 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3550
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3390
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3355
11 (13) Янник Синнер (Италия) 3200
13 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2950
18 (31) Карен Хачанов (Россия) 1990
19 (26) Фрэнсис Тиафу (США) 1940
20 (25) Ник Кириос (Австралия) 1780
28 (39) Алехандро Давидович-Фокина (Россия) 1380
35 (22) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 1233
38 (28) Рейлли Опелка (США) 1185
39 (38) Аслан Карацев (Россия) 1130
43 (51) Энди Маррей (Великобритания) 1000
46 (53) Джек Дрэйпер (Великобритания) 961
58 (66) Педро Качин (Аргентина) 813
72 (87) Джей-Джей Вульф (США) 692
76 (94) Даниэль Элахи Галан (Колумбия) 677
84 (112) Корентен Муте (Франция) 635
93 (104) Нуну Боржеж (Португалия) 568
95 (119) Уго Гренье (Франция) 564
104 (101) Роман Сафиуллин (Россия) 523
106 (113) Павел Котов (Россия) 515
166 (162) Александр Шевченко (Россия) 318

 

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