Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Специю», «Интер» против «Торино», «Милан» в гостях у «Сампдории»

«Милан» сыграет с «Сампдорией» на выезде в 6-м туре Серии А.
Также в субботу «Наполи» примет «Специю», «Интер» – «Торино».
В воскресенье «Аталанта» сыграет с «Кремонезе», «Ювентус» – с «Салернитаной».
Завершится тур в понедельник матчем «Эмполи» – «Рома».
6-й тур
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 11 сентября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Карло Кастеллани»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.