Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Специю», «Интер» против «Торино», «Милан» в гостях у «Сампдории»

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«Милан» сыграет с «Сампдорией» на выезде в 6-м туре Серии А.

Также в субботу «Наполи» примет «Специю», «Интер»«Торино»

В воскресенье «Аталанта» сыграет с «Кремонезе», «Ювентус» – с «Салернитаной». 

Завершится тур в понедельник матчем «Эмполи»«Рома»

Чемпионат Италии

6-й тур

Наполи – Специя
Дата проведения
10 сентября, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Торино
Дата проведения
10 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Милан
Дата проведения
10 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Кремонезе
Дата проведения
11 сентября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
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Сассуоло – Удинезе
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Болонья – Фиорентина
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
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Лечче – Монца
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
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Лацио – Верона
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Ювентус – Салернитана
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Эмполи – Рома
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Карло Кастеллани»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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