Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Специю», «Интер» против «Торино», «Милан» в гостях у «Сампдории»

сыграет с «Сампдорией» на выезде в 6-м туре Серии А.

Также в субботу примет «Специю», – .

В воскресенье сыграет с , – с «Салернитаной».

Завершится тур в понедельник матчем – .

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А