Феттель о пролете самолетов перед Гран-при: «Примерно 100-летнему президенту Италии, возможно, трудно не потешить свое эго»

Гонщик раскритиковал пролет самолетов перед .

По словам четырехкратного чемпиона мира, обещала отказаться от данной церемонии, поскольку она резко противоречит стремлению к достижению CO 2 -нейтральности к 2030 году, однако серия поддалась уговорам президента Италии – 81-летнего Серджо Маттареллы.

«Я слышал, что президент Италии настаивал на пролете. Ну, ему примерно 100 лет, так что, возможно, трудно отказаться от таких вещей, которые тешат эго.

Нам обещали, что такого не будет, а теперь оказывается, что президенту можно поменять мнение, и «Ф-1» поддается – несмотря на рекламу вокруг трассы по поводу определенных целей и тому, что мы делаем мир лучше. Если цель есть, то она должна распространяться на все страны. Так ее не достичь, нужно держать слово. Но время покажет», – сообщил немецкий пилот.

Себастьян также высказался о будущем этапа в Монце:

«Он должен остаться в календаре. Здесь прекрасная трасса, отличная атмосфера. Надеюсь, пролеты самолетов прекратятся».

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