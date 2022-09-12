Три матча 8-го тура АПЛ не состоятся в эти выходные.
Игры «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», которые должны были состояться в воскресенье, 18 сентября, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II.
О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Перенос связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.
Расписание 8-го тура АПЛ
Пятница, 16 сентября
«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 22:00
«Ноттингем Форест» – «Фулхэм» – 22:00
Суббота, 17 сентября
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 14:30
«Тоттенхэм» – «Лестер» – 19:30
Воскресенье, 18 сентября
«Брентфорд» – «Арсенал» – 14:00
«Эвертон» – «Вест Хэм» – 16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.