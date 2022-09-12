Три матча 8-го тура не состоятся в эти выходные.

Игры – и – , которые должны были состояться в воскресенье, 18 сентября, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II.

О переносе матча между и стало известно еще на прошлой неделе. Перенос связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.

Расписание 8-го тура АПЛ

Пятница, 16 сентября

– – 22:00

– – 22:00

Суббота, 17 сентября

– – 14:30

– – 17:00

– – 19:30

Воскресенье, 18 сентября

– – 14:00

– – 16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.