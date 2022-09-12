Матчи «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» перенесены. Семь игр 8-го тура АПЛ состоятся

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Три матча 8-го тура АПЛ не состоятся в эти выходные.

Игры «Челси»«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»«Лидс», которые должны были состояться в воскресенье, 18 сентября, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с предстоящими похоронами Елизаветы II.

О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Перенос связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.

Расписание 8-го тура АПЛ

Пятница, 16 сентября

«Астон Вилла»«Саутгемптон» – 22:00

«Ноттингем Форест»«Фулхэм» – 22:00

Суббота, 17 сентября

«Вулверхэмптон»«Манчестер Сити» – 14:30

«Ньюкасл»«Борнмут» – 17:00

«Тоттенхэм»«Лестер» – 19:30

Воскресенье, 18 сентября

«Брентфорд»«Арсенал» – 14:00

«Эвертон»«Вест Хэм» – 16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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