Кунде – игрок «Барсы», Феттель уходит из «Ф-1», ЦСКА подписал Здьелара и Мендеса, расследование УЕФА из-за криков про Путина, расписка Федуна для Газизова и другие новости

1. «Барселона» объявила о трансфере Кунде из «Севильи». Для клуба из Андалусии продажа защитника за 50 млн евро и бонусы стала крупнейшей в истории.

2. Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1». Четырехкратный чемпион мира покинет серию в конце нынешнего сезона. Немец объяснил, что страсть к гонкам больше не соотносится с желанием быть хорошим отцом и мужем.

3. ЦСКА оформил сразу два трансфера за день: полузащитника сборной Чили Виктора Фелипе Мендеса и капитана «Партизана» Саши Здьелара. И это явно не конец трансферной кампании армейцев – клуб анонсировал, что будут еще минимум два перехода.

4. Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» о признании увольнения с поста гендиректором незаконным. Газизов обжалует это решение. За это жена Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Шамиля «классическим сутяжником-мазохистом». А еще появилось фото расписки Федуна об опционе на 10% акций «Спартака» для Газизова.

5. Внезапный трансфер Оздоева – бывший игрок «Зенита» перешел в «Фатих Карагюмрюк», который тренирует Андреа Пирло. Контракт с турецким клубом – на 2 года.

6. УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче» на игре с «Динамо», которые кричали «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола киевлян. Сам турецкий клуб осудил болельщиков: «Не принимаем такую реакцию, но осуждаем, что на Турцию и клуб ставят клеймо позора».

7. Россия и Монголия приняли план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта.

8. Другие трансферные новости. Роналду сообщил «МЮ», что хочет расторгнуть контракт, у клуба нет желания его отпускать. Причина, по которой португалец хочет уйти, – желание опережать Месси по голам в Лиге чемпионов. «Наполи» предложили аренду Криштиану, запросы по зарплате – 8 млн евро в год. Также агент Роналду обсуждал трансфер клиента со «Спортингом», но тренер клуба против сделки.

«Бавария» объявила о переходе 16-летнего вингера Азну из «Барселоны». Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 млн евро, чтобы остаться в «Барсе», его агент считает поведение клуба вымогательством. Мендеш предложил Бернарду «Реалу» и «Барсе», «Сити» не намерен продавать хавбека дешевле 80-100 млн евро. «Барса» не продаст тер Стегена, он неприкосновенен, но его могут попросить о снижении зарплаты. Депай предлагал «Ювентусу» подписать его из «Барселоны». «Динамо» пригрозило «Фламенго» разбирательством в случае заключения контракта с Варелой.

9. 20+ тысяч билетов и абонементов куплено с Fan ID. С момента запуска сервиса получено 75 тысяч карт.

10. Судья Айтекин завершил международную карьеру. Он работал на скандальном матче «Барса» – «ПСЖ» (6:1) в 2017-м.

11. Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

12. Фанаты «Зенита» на игре с «Локо» устроят минуты молчания в честь 5 стадионов, где уже есть Fan ID.

13. Госдеп США запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену Бриттни Грайнер. Пока между Россией и США нет договоренностей по обмену Виктора Бута на баскетболистку и Пола Уилана.

14. Капитан «Спартака» Георгий Джикия оплатил протез стоимостью 191 204 рубля для 6-летней девочки.

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Франк Кессиэ: «Барселона» – лучший клуб мира, созданный для побед. Когда сюда зовут, ты не сомневаешься»

«Кунде в курсе, что получит не всю зарплату, если «Барса» захочет от него избавиться?» Невилл о переходе защитника

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