Черчесов раскритиковал формат ЛЧ: «Ее пора называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто пятые-шестые у себя в стране»

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Станислав Черчесов раскритиковал нынешний формат Лиги чемпионов.

Накануне «Ференцварош» под руководством российского тренера разгромил «Слован» (4:1) и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ.

«Это лишь второй раунд: для попадания в Лигу чемпионов нужно сначала пройти следующий этап, а потом еще и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.

Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд.

Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще – сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?» – задался вопросом Черчесов.

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