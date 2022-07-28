«Барса» не продаст тер Стегена, он неприкосновенен. Но его могут попросить о снижении зарплаты, как и любого игрока клуба

не рассматривает вариант с продажей вратаря Марка-Андре тер Стегена.

Diario Sport, ссылаясь на источники в клубе, опровергает появившуюся ранее информацию о возможной продаже голкипера ради регистрации новичков. Сообщалось, что это может произойти в случае, если Френки де Йонг откажется уходить из «Барсы».

Ни спортивный менеджмент «Барселоны», ни Хави не думают о расставании с немецким вратарем. Он останется первым номером команды в новом сезоне, а Иньяки Пенья будет резервным голкипером.

Источники в «Барсе» сообщают, что тер Стеген неприкосновенен, в него очень верят. У каталонцев есть надежда на то, что в предстоящем сезоне Марк-Андре вернется на свой лучший уровень. Однако в какой-то момент его, как и любого другого игрока «Барсы», могут попросить о снижении зарплаты.

«Барселоне» необходимо продавать игроков и перезаключать контракты на более выгодных для клуба условиях, однако трансфер тер Стегена не входит в перечень возможных решений финансовых проблем каталонцев.

Руководство сине-гранатовых готово активировать третий экономический рычаг в случае, если это будет необходимо. Эта операция даст «Барсе» около 100 млн евро и точно позволит зарегистрировать новичков.