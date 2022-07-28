Мендеш предложил Бернарду «Реалу» и «Барсе». «Сити» не намерен продавать хавбека дешевле 80-100 млн евро

Агент Бернарду Силвы предложил услуги полузащитника испанским клубам.
Как сообщает Barca Universal со ссылкой на L’Equipe, Жорже Мендеш контактировал с «Реалом» и «Барселоной», чтобы предложить им подписать португальца. Сам футболист хочет уйти из «Манчестер Сити».
«Горожане» не намерены продавать Бернарду. Чтобы оформить трансфер хавбека, покупателям придется заплатить англичанам от 80 до 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Силвы «Сити» может купить полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.
В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Берн6арду забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.