Мендеш предложил Бернарду «Реалу» и «Барсе». «Сити» не намерен продавать хавбека дешевле 80-100 млн евро

Агент Бернарду Силвы предложил услуги полузащитника испанским клубам.

Как сообщает Barca Universal со ссылкой на L’Equipe, контактировал с и «Барселоной», чтобы предложить им подписать португальца. Сам футболист хочет уйти из .

«Горожане» не намерены продавать Бернарду. Чтобы оформить трансфер хавбека, покупателям придется заплатить англичанам от 80 до 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Силвы «Сити» может купить полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Берн6арду забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.