Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Уругвай, , и Парагвай подадут заявку на проведение .

Уругвайская футбольная ассоциация сообщила, что страны подадут совместную заявку на проведение турнира. 2 августа заявку южноамериканских стран представят официально.

Конкурировать заявка Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая будет с совместной заявкой Испании и Португалии.

В 1930 году в прошел первый чемпионат мира в истории, в 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м чемпионат мира прошел в Чили. В Парагвае матчи турнира еще не проводились.