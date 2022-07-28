Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

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Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут заявку на проведение ЧМ-2030.

Уругвайская футбольная ассоциация сообщила, что страны подадут совместную заявку на проведение турнира. 2 августа заявку южноамериканских стран представят официально.

Конкурировать заявка Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая будет с совместной заявкой Испании и Португалии.

В 1930 году в Уругвае прошел первый чемпионат мира в истории, в 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м чемпионат мира прошел в Чили. В Парагвае матчи турнира еще не проводились.

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