«Бавария» объявила о переходе 16-летнего вингера Азну из «Барселоны»

«Бавария» объявила о переходе Адама Азну из «Барселоны».

16-летний левый вингер подписал с мюнхенцами долгосрочный контракт. Как сообщалось ранее, соглашение рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция подписания профессионального контракта.

очень старалась подписать меня. Я очень рад этому переходу. С нетерпением жду возможности продолжить обучение в этом большом клубе», – сказал Азну.

Фото: fcbayern.com

Футболист, родившийся в Барселоне, уже переехал в кампус молодежной команды «Баварии». После летних каникул он пойдет в школу в Мюнхене.