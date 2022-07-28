«Бавария» объявила о переходе 16-летнего вингера Азну из «Барселоны»

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«Бавария» объявила о переходе Адама Азну из «Барселоны».

16-летний левый вингер подписал с мюнхенцами долгосрочный контракт. Как сообщалось ранее, соглашение рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция подписания профессионального контракта.

«Бавария» очень старалась подписать меня. Я очень рад этому переходу. С нетерпением жду возможности продолжить обучение в этом большом клубе», – сказал Азну.

Фото: fcbayern.com

Футболист, родившийся в Барселоне, уже переехал в кампус молодежной команды «Баварии». После летних каникул он пойдет в школу в Мюнхене.

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