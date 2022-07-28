Газизов обжалует решение Верховного суда Башкирии по иску к «Спартаку»

не согласен с решением Верховного суда Башкирии по иску к «Спартаку».

«Да, обжалую решение Верховного суда республики», – заявил бывший генеральный директор красно-белых, работающий в настоящее время в «Уфе».

Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора «Спартака», расторжения трудового договора, взыскания заработка за время вынужденных прогулов.

Суд счел недостаточными доводы представителя Газизова и отказал в удовлетворении иска.

Газизов занимал должность генерального директора с июля по декабрь 2020 года.

С 2012 по 2020 год Газизов был гендиректором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.