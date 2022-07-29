Госдеп США запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену Бриттни Грайнер

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложение США российской стороне об обмене американской баскетболистки и Пола Уилана на Виктора Бута находится на столе переговоров, и что США направили России запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре. Российская сторона признала наличие этого запроса. Российский министр находится в поездке, у меня сейчас нет обновленной информации о том, когда они смогут связаться. Но мы продолжим обсуждать это по соответствующим каналам.

Среди вопросов, которые госсекретарь поднимет с министром Лавровым – это, во-первых, задержание Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь заявил, что направил субстантивное предложение об обмене. Госсекретарь намерен воспользоваться этим разговором для того, чтобы попытаться продвинуться в решении данного вопроса на основе субстантивного предложения.

Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. Это предложение на столе в течение недель. Нет причин это откладывать», – заявил глава пресс-службы Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Бута на Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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