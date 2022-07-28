Зарема про Газизова: «Классический сутяжник-мазохист. Решил взять измором, плодит иски, но проигрывает везде»

Зарема Салихова высказалась о претензиях Шамиля Газизова к «Спартаку».
Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск гендиректора «Уфы» к московскому клубу. Затем Газизов сообщил, что обжалует это решение.
«Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», – сказала жена владельца «Спартака».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
С 2012 по 2020 год Газизов был гендиректором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.