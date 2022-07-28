«Фенербахче» осудил фанатов, кричавших про Путина на игре с «Динамо»: «Не принимаем такую реакцию, но осуждаем, что на Турцию и клуб ставят клеймо позора»

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«Фенербахче» отреагировал на поведение своих фанатов на матче Лиги чемпионов с «Динамо».

В ответной игре 2-го квалификационного раунда ЛЧ, прошедшей на «Шюкрю Сараджоглу», фанаты хозяев криками «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» встретили празднование хавбеком киевлян Виталием Буяльским гола в ворота их команды.

Турецкий клуб опубликовал заявление, в котором напомнил, что первым отреагировал на события 24 февраля 2022 года и в апреле провел товарищескую игру с «Шахтером» с целью привлечь внимание мира к происходящему. Также стамбульцы подчеркнули, что выступают против военных действий.

«На 58-й минуте вчерашней игры поведение некоторых игроков команды соперника, особенно запасного вратаря, ранее выступавшего в нашей стране, после гола в наши ворота взбудоражило часть зрителей и вызвало реакцию, которая длилась всего 20 секунд в матче, продолжавшемся 120 минут.

Какой бы ни была причина, «Фенербахче» абсолютно не принимает такую реакцию части наших трибун. И нечестно и несправедливо переносить ее на всех наших болельщиков и возлагать ответственность на наш клуб.

Мы осуждаем тот факт, что на нашу страну и наш клуб ставится клеймо позора из-за этого события, что предпринимаются попытки выставить все таким образом, чтобы вызвать недопонимание и связать все с политикой.

Мы еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга», – сказано в заявлении на сайте клуба.

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