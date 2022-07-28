Кунде за 50 млн евро и бонусы – крупнейшая продажа «Севильи», Алвес и Лангле – в топ-3. Все переходили в «Барселону»

Продажа защитника принесла «Севилье» рекордную в ее истории выручку.

За француза клуб получил от «Барселоны» 50 млн евро, еще 5-10 млн могут быть перечислены в качестве бонусных выплат.

Прежде самый дорогой исходящий трансфер «Севильи» был связан с защитником : он ушел в «Барселону» за 40 млн евро в 2008 году.

Тройку лидеров по этому показателю замыкает еще один футболист, присоединившийся к «блаугране», – защитник . В 2018 году его переход принес «Севилье» 35 млн евро.

Зарплата Кунде в «Барселоне» – 6 млн евро после налогов, контракт – до 2027-го. Трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован