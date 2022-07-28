«Наполи» предложили аренду Роналду, запросы по зарплате – 8 млн евро в год. Переход практически невозможен

«Наполи» предложили арендовать Криштиану Роналду у «Манчестер Юнайтед».
Агент игрока Жорже Мендеш предложил неаполитанскому клубу арендовать форварда на сезон, утверждает As.
«Наполи» привлекает возможный переход Роналду, однако финансовая ситуация не позволяет клубу рассчитывать на крупные трансферы. Агент запросил для Криштиану зарплату в размере 8 млн евро в год, но «Наполи» не может столько платить.
Организовать переход форварда в итальянский клуб будет практически невозможно.
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