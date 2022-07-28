«Наполи» предложили аренду Роналду, запросы по зарплате – 8 млн евро в год. Переход практически невозможен

«Наполи» предложили арендовать у .

Агент игрока предложил неаполитанскому клубу арендовать форварда на сезон, утверждает As.

привлекает возможный переход Роналду, однако финансовая ситуация не позволяет клубу рассчитывать на крупные трансферы. Агент запросил для Криштиану зарплату в размере 8 млн евро в год, но «Наполи» не может столько платить.

Организовать переход форварда в итальянский клуб будет практически невозможно.

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