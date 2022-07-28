Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 млн евро, чтобы остаться в «Барсе». Его агент считает поведение клуба «вымогательством»

Френки де Йонг в ближайшие дни решит, снизит ли зарплату, чтобы остаться в «Барселоне».

Полузащитник уже знает, что должен пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы продолжить выступать в составе каталонского клуба. Об этом ему сообщили и главный тренер команды , и представители сине-гранатовых.

Сейчас де Йонг получает около 12 млн евро в год после уплаты налогов.

Агент Али Дурсун, представляющий интересы Френки, категорически против того, чтобы хавбек соглашался на понижение зарплаты. Он считает, что «Барса» совершает своего рода «вымогательство». Однако клуб занимает очень четкую позицию: «Френки не будет препятствовать регистрации новичков. Он должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо уйти».

В ближайшие дни сложившаяся ситуация должна разрешиться. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сохраняют интерес к 25-летнему хавбеку, «Бавария» тоже может поучаствовать в борьбе за него.

Френки еще не решил, как поступит. Он очень хочет остаться в «Барсе» – несколько недель назад он закончил переустройство дома, а его девушка не хочет покидать Барселону.

Хави сказал хавбеку, что рассчитывает на него и считает важным для проекта игроком. Чтобы остаться в «Барсе», ему придется серьезно понизить зарплату, как и всем остальным игрокам, которые получают более 10 млн евро в год.

Если де Йонг даст согласие на выдвинутые «Барсой» условия, он будет получать около 7 млн евро в год. За счет бонусов сумма может увеличиться до 9 млн евро за сезон.