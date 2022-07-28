Навка о санкциях ЕС и США в свой адрес: «Нет ни одного разумного объяснения. Со мной не связывались, странные решения не комментировали»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Политика Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о санкциях в свой адрес.

– ЕС и США внесли вас в санкционные списки. На основании чего? Просто за то, что ваш муж – Дмитрий Песков?

– Наше Navka show, кстати, приглашали на гастроли в Лас-Вегас, мы отказались. Так что это еще вопрос, кто кому устроил санкции, ха-ха.

А если серьезно, то у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам. Как вы догадываетесь, со мной не связывались, свои странные решения не комментировали, – сказала Навка.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные