«Динамо» пригрозило «Фламенго» разбирательством в случае заключения контракта с Варелой

«Динамо» послало письмо с целью предотвратить трансфер .

Как передает журналист Фабио Алейшо, уведомление было направлено в понедельник. В нем сказано, что в том случае, если защитник подпишет контракт с бразильским клубом, московская команда оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции.

Ранее сообщалось, что Варела тайно покинул базу «Динамо» перед игрой с «Торпедо» и собирается перейти во «Фламенго». В числе возможных причин скорого отъезда из России называется также давление со стороны девушки футболиста.

Пропал Варела из «Динамо» – ночью тайно уехал с базы. Хотя неделю назад говорил, что останется