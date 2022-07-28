Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за желания опережать Месси по голам в ЛЧ. Криштиану намерен стать лучшим бомбардиром групповых этапов (The Athletic)

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Криштиану Роналду не желает уступать Лионелю Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ.

По информации The Athletic, стремление превосходить аргентинца является для форварда «Манчестер Юнайтед» главным мотивирующим фактором в его попытках сменить команду.

Роналду хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов и постараться опередить игрока «ПСЖ» по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у соперника португальца на три мяча больше (76 против 73).

Вдобавок Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, у второго – 125.

Другие факторы, подталкивающие Роналду уйти, – это желание завоевывать трофеи и семейные обстоятельства.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

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