Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за желания опережать Месси по голам в ЛЧ. Криштиану намерен стать лучшим бомбардиром групповых этапов (The Athletic)

не желает уступать Лионелю Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ.

По информации The Athletic, стремление превосходить аргентинца является для форварда главным мотивирующим фактором в его попытках сменить команду.

Роналду хочет в следующем сезоне играть в чемпионов и постараться опередить игрока по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у соперника португальца на три мяча больше (76 против 73).

Вдобавок Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, у второго – 125.

Другие факторы, подталкивающие Роналду уйти, – это желание завоевывать трофеи и семейные обстоятельства.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие