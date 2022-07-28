УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче» на игре с «Динамо». Они кричали «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола киевлян

УЕФА расследует поведение болельщиков «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо».
В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедшей на «Шюкрю Сараджоглу», фанаты хозяев криками «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» встретили празднование украинским хавбеком Виталием Буяльским гола в ворота их команды. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, они выступят на следующем этапе.
Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с предполагаемым неподобающим поведением болельщиков «Фенербахче».
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