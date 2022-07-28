Появилось фото расписки Федуна об опционе на 10% акций «Спартака» для Газизова (Baza)

Опубликовано фото расписки, которую, предположительно, выдал Шамилю Газизову.

Ее текст звучит так: «Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) % ФКСМ для Ш. Газизов».

Фото: t.me/bazabazon

Именно из-за этой расписки Газизов подал в суд на «Спартак». Это бумагу Шамиль, как утверждает Baza, получил при приеме на работу в московский клуб. В ней Федун обещал генеральному директору специальный бонус за участие в еврокубках и 10% от клуба в течение трех лет.

Однако уже по ходу того же сезона Газизов покинул .