Мендеш обсуждал трансфер Роналду со «Спортингом». Тренер лиссабонцев Аморим против сделки

Нападающий может вернуться в лигу Португалии.

По данным The Athletic, 37-летний игрок заинтересован в переходе в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. В связи с этим агент , помимо прочих команд, связывался со «Спортингом».

Лиссабонцам будет непросто найти средства для такой сделки – это касается в том числе и зарплаты Роналду. К тому же главный тренер вице-чемпионов Португалии Рубен Аморим выступает против приглашения Криштиану, поскольку это приведет к серьезным изменениям в игровой модели.

В то же время трансфер мировой звезды был бы крайне привлекателен для с коммерческой и маркетинговой точек зрения.

Сообщалось, что интерес к форварду также проявляет «Атлетико».

Роналду является выпускником академии «Спортинга» и выступал за клуб до 2003 года.

«Роналду ушел бы в «Ливерпуль», если бы мог. Не думаю, что он хоть как-то предан «МЮ», «Ювентусу» или «Реалу». Агбонлахор о Криштиану