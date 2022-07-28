Илья Жигулев: «Я прекрасно жил, пока не интересовался политикой. Пришлось заинтересоваться и покинуть Польшу просто потому, что я русский футболист»

рассказал об уходе из польского на фоне событий, начавшихся 24 февраля.

– 24 февраля ты был в Польше. Как узнал о том, что началась спецоперация?

– Проснулся, пошел завтракать. Жена и ребенок еще спали, а мне надо было на тренировку уезжать. Зашел в социальные сети, почитал новости – и все увидел. Первые мысли – удивление, непонимание и шок. Я всегда был далек от политики. Раньше. После всего этого стал больше интересоваться. Но это сложно: в Польше были одни новости, в России – другие, в третьей стране – третьи. Очень много информации.

– Что делал, чтобы разобраться?

– Стал спрашивать у старших, у родителей. Отец очень многое знает, активно интересуется [политикой]. К этому я еще смотрел различную информацию. Изучал, что говорят у нас, а что – там. Сравнивал.

– Мнение сформировалось какое-то?

– Я пока не настолько в этом разбираюсь. Есть люди, которые знают всю эту ситуацию начиная с 2014 года, понимают внутренние процессы. Я же не знаю, что было 8 лет назад [между Украиной и Россией]. Поэтому сложно сказать.

– Как думаешь, это плохо, что футболисты и вообще общество в России мало интересуется политикой?

– Не знаю, честно. Я прекрасно жил, пока не интересовался политикой (улыбается). Но мне пришлось заинтересоваться, потому что, по сути, это повлияло на мою карьеру. И я был вынужден покинуть клуб и страну, никому ничего не сделав плохого, а просто потому, что я русский футболист.

Это сложный разговор. Люди в принципе должны знать историю и вообще ситуацию. Но информации очень много. Везде она разная. Чтобы в этом разбираться, нужно тратить немало времени. А я, например, всю свою жизнь посвятил футболу, особенно когда был в . Тогда у меня практически ничего не было, кроме тренировок и школы. Мне вообще было не до политики. Поэтому я спокойно жил, пока сам не столкнулся с этим.

Потом это коснулось и наших клубов, сборной. Считаю, неправильно, что политика настолько вмешивается в спорт. Нас отовсюду убрали, а при этом мы же продолжаем сотрудничать с Европой – поставляем им газ. У нас же эти отношения сохранились, но нас почему-то везде поубирали. Причем, как кажется, надолго.

Сложно судить, когда все нормализуется. Не только в плане футбола, но и вообще. Все люди хотят, чтобы был мир, чтобы все жили хорошо. К сожалению, ситуация такая сейчас, – сказал полузащитник.