Россия и Монголия приняли план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта

Министр спорта России Олег Матыцин провел встречу с руководителями делегаций стран, принимающих участие в международных спортивных играх «Дети Азии», и подписал ряд двусторонних документов.

На встрече выступили представители Армении, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана.

Был принят план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Монголией на 2022-2024 годы. Он предусматривает проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий по фигурному катанию, хоккею, дзюдо, боксу, рыболовному спорту, спортивной борьбе, студенческому баскетболу, лыжным гонкам.

Кроме этого, подписана программа сотрудничества между Министерством спорта РФ и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении об использовании спортивного комплекса Цахкадзор.