«Зачем вас триггерит мое дохрена высокое мнение о себе?» Миронова в соцсетях ответила на критику от подписчика

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопросы подписчиков в сторис.
– Как тренировки?
– 🔥🔥🔥
– Как прошли сборы в Ижевске?
– Было слишком жарко.
– Ты влюбчивая девочка?
– Так себе.
– У тебя тату есть?
– Есть там что-то.
– Красивая форма губ, долго добивалась?
– Форма моя, объем только добавила.
– Как ощущения после смены группы (перед новым сезоном Миронова перешла к Артему Истомину – Sports.ru)?
– Ощущение как будто сменила группу.
– Если на соревнованиях увижу, можно обнять?
– Лучше соблюдайте личные границы.
– Какие виды спорта любишь смотреть?
– «Отчаянных домохозяек» люблю смотреть.
– Дохрена о себе высокого мнения, а как спортсмен – днище.
– Зачем вас триггерит мое дохрена высокое мнение о себе? – написала Миронова в сторис.