«Зачем вас триггерит мое дохрена высокое мнение о себе?» Миронова в соцсетях ответила на критику от подписчика

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Как тренировки?

– 🔥🔥🔥

– Как прошли сборы в Ижевске?

– Было слишком жарко.

– Ты влюбчивая девочка?

– Так себе.

– У тебя тату есть?

– Есть там что-то.

– Красивая форма губ, долго добивалась?

– Форма моя, объем только добавила.

– Как ощущения после смены группы (перед новым сезоном Миронова перешла к Артему Истомину – Sports.ru)?

– Ощущение как будто сменила группу.

– Если на соревнованиях увижу, можно обнять?

– Лучше соблюдайте личные границы.

– Какие виды спорта любишь смотреть?

– «Отчаянных домохозяек» люблю смотреть.

– Дохрена о себе высокого мнения, а как спортсмен – днище.

– Зачем вас триггерит мое дохрена высокое мнение о себе? – написала Миронова в сторис.