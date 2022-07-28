Владелец «Фатих Карагюмрюк» подтвердил трансфер Оздоева. Контракт с турецким клубом – на 2 года

Владелец «Фатих Карагюмрюк» подтвердил информацию о переходе Магомеда Оздоева.
«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», – сказал Сулейман Хурма.
Ранее сообщалось, что соглашение между игроком и турецким клубом будет рассчитано на 3 года.
В прошлом сезоне чемпионата Турции «Карагюмрюк» занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Летом команду возглавил Андреа Пирло.
Оздоев покинул «Зенит» на правах свободного агента по окончании прошлого сезона. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.