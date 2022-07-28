Владелец «Фатих Карагюмрюк» подтвердил трансфер Оздоева. Контракт с турецким клубом – на 2 года

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Владелец «Фатих Карагюмрюк» подтвердил информацию о переходе Магомеда Оздоева. 

«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», – сказал Сулейман Хурма.

Ранее сообщалось, что соглашение между игроком и турецким клубом будет рассчитано на 3 года. 

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Карагюмрюк» занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Летом команду возглавил Андреа Пирло.

Оздоев покинул «Зенит» на правах свободного агента по окончании прошлого сезона. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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