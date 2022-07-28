Владелец «Фатих Карагюмрюк» подтвердил трансфер Оздоева. Контракт с турецким клубом – на 2 года

Владелец подтвердил информацию о переходе Магомеда Оздоева.

действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», – сказал Сулейман Хурма.

Ранее сообщалось, что соглашение между игроком и турецким клубом будет рассчитано на 3 года.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Карагюмрюк» занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Летом команду возглавил .

Оздоев покинул на правах свободного агента по окончании прошлого сезона. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.