Судья Айтекин завершил международную карьеру. Он работал на матче «Барса» – «ПСЖ» (6:1) в 2017-м

Судья Дениз Айтекин завершил международную карьеру.

44-летний арбитр входил в список судей ФИФА с 2011 года. С тех пор он обслужил 25 матчей Лиги чемпионов, 29 игр и 23 матча сборных.

Айтекин был главным судьей игры 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 между «Барселоной» и «ПСЖ». Парижане обыграли каталонцев в первом матче (4:0), но вылетели из турнира из-за поражения в ответной игре (1:6), которую обслуживал Дениз.

«В течение последних нескольких дней я много разговаривал со своей семьей и друзьями о будущем моей международной судейской работы. В результате мне кажется правильным, что я ухожу с поста судьи после двенадцати лет работы.

Я также обсуждал это решение с Роберто Розетти, главным судейским инспектором УЕФА. В рамках нынешнего курса УЕФА во Франкфурте я хотел лично попрощаться со своими многочисленными коллегами и поблагодарить их за прекрасно проведенное время.

Если я буду здоров, то поработаю на высшем уровне в Германии еще несколько лет. После этого шага я хотел бы сосредоточиться на Бундеслиге и внутренних соревнованиях, и провести следующие несколько лет как можно более успешно. Я с нетерпением жду предстоящих задач!» – сказал Айтекин.

Судья Айтекин – кошмар «ПСЖ». После 6:1 на «Камп Ноу» больше не судил в плей-офф ЛЧ, но его признали арбитром года в Бундеслиге