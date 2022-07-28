Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку»

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск к «Спартаку».

Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора, расторжения трудового договора, взыскания заработка за время вынужденных прогулов.

Суд счел недостаточными доводы представителя Газизова и отказал в удовлетворении иска.

Газизов занимал должность генерального директора с июля по декабрь 2020 года.

С 2012 по 2020 год Газизов был гендиректором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.