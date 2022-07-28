Себастьян Феттель об уходе из «Ф-1»: «Страсть к гонкам больше не соотносится с желанием быть хорошим отцом и мужем»

Четырехкратный чемпион мира объяснил решение уйти из «Формулы-1» в видеообращении к болельщикам.

Пилот завершит карьеру в конце сезона-2022.

«Мне бы стоило начать с длинного списка благодарностей людям, с которыми я добился успеха, но я почувствовал, что важнее объяснить причины моего решения.

Я люблю этот спорт. Он был центром моей жизни, сколько я себя помню. Но столько же жизни существует и за пределами трека. Я никогда не определял себя только как гонщика. Я верю, что личность – это то, кем мы являемся, как относимся к другим, а не то, что мы делаем.

Кто я? Я – Себастьян, отец трех детей и муж прекрасной женщины. Я любопытный и легко впечатляюсь страстными и умелыми людьми. Я одержим стремлением к совершенству. Я терпим и считаю, что у всех есть равные права на жизнь вне зависимости от внешнего вида, происхождения и того, кого мы любим.

Я люблю природу и ее чудеса. Я упрям и нетерпелив. Я могу быть очень занудным. Я люблю смешить людей. Люблю шоколад и запах свежего хлеба. Любимый цвет – синий. Верю в перемены, прогресс, и то, что каждый маленький шаг имеет значение. Я оптимист и верю, что люди – хорошие.

Параллельно с гонками я создал семью, и мне нравится быть с ними. У меня появились другие интересы за пределами «Формулы-1». Моя страсть к гонкам и «Ф-1» требует проводить много времени без них и отнимает много энергии. Следование страсти привычным мне путем и способом, который я считаю верным, больше не соотносится с моем желанием быть хорошим отцом и мужем.

Энергия, которая требуется для того, чтобы стать единым целым с болидом и командой, стремиться к совершенству, требует концентрации и полной отдачи. Мои цели сместились с побед в гонках и чемпионатах на то, чтобы видеть, как растут мои дети, как они знакомятся с моими ценностями. На желание помочь им подняться, когда они падают. Слушать их, когда я им нужен, а не вынужденно прощаться. И, самое главное, учиться у них и позволять им вдохновлять меня.

Дети – наше будущее. Я чувствую, что впереди еще многое можно изучить и познать. О жизни и обо мне», – сообщил Себастьян.

Феттель покинет «Формулу-1» в конце 2022 года

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