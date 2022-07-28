Феттель покинет «Формулу-1» в конце 2022 года

Теги Феррари Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин БМВ-Заубер Авто

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1».

Четырехкратный чемпион мира покинет серию в конце нынешнего сезона.

«Трудно было принять решение об уходе, и потребовалось время для размышлений. В конце сезона я подумаю о том, чем буду заниматься дальше. Безусловно, как отец я хочу проводить больше времени с семьей.

Но я хотел бы не попрощаться, а поблагодарить каждого из вас, и не в последнюю очередь болельщиков, без поддержки которых «Формула-1» не могла бы существовать», – заявил Себ.

Феттель дебютировал в «Ф-1» в 2006 году за «БМВ-Заубер», после чего выступал за «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин». На счету немецкого пилота 53 победы, 57 поулов и 122 подиума.

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