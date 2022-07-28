Феттель покинет «Формулу-1» в конце 2022 года

Гонщик объявил об уходе из «Формулы-1».

Четырехкратный чемпион мира покинет серию в конце нынешнего сезона.

«Трудно было принять решение об уходе, и потребовалось время для размышлений. В конце сезона я подумаю о том, чем буду заниматься дальше. Безусловно, как отец я хочу проводить больше времени с семьей.

Но я хотел бы не попрощаться, а поблагодарить каждого из вас, и не в последнюю очередь болельщиков, без поддержки которых не могла бы существовать», – заявил Себ.

Феттель дебютировал в «Ф-1» в 2006 году за , после чего выступал за «Торо Россо», , и «Астон Мартин». На счету немецкого пилота 53 победы, 57 поулов и 122 подиума.

Феттель завел аккаунт в инстаграме

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram