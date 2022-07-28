Фанаты «Зенита» на игре с «Локо» устроят минуты молчания в честь 5 стадионов, где уже есть Fan ID

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Фанаты «Зенита» анонсировали акцию протеста против Fan ID на матче 3-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

«В преддверии матча с «Локомотивом».

На предстоящий матч нами был подготовлен перфоманс, сюжет которого был согласован с «Зенитом» и РПЛ. К сожалению, органы дали понять, что перфоманс не будет поднят до того момента, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о Fan ID. Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перфоманс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия.

Вместе с тем в матчах 3-го тура РПЛ «Урал», «Сочи», «Пари НН», «Крылья Советов» и «Ростов» проведут свои первые домашние матчи в этом сезоне. Это означает, что пресловутая система Fan ID заработает на пяти стадионах нашей Родины. В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочередно.

Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в черном», – сказано в заявлении «Ландскроны».

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