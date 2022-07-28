ЦСКА объявил о трансфере хавбека «Партизана» Здьелара. Серб сказал в ролике: «Братья, горжусь быть здесь»

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ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Здьелара из «Партизана».

Московский клуб заключил с бывшим капитаном сербской команды контракт на три года, предусмотрена опция продления. Футболист будет выступать под 5-м номером.

«Братья, я горжусь быть здесь», – говорит Здьелар в видеоролике, опубликованном армейцами.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Сербии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfc-cska.com

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