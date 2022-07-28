20+ тысяч билетов и абонементов куплено с Fan ID. С момента запуска сервиса получено 75 тысяч Карт

Более 20 тысяч билетов и абонементов на матчи Мир РПЛ купили с помощью Fan ID.

Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По данным Минцифры, опубликованным 27 июля, с момента запуска сервиса оформления Карты болельщика на Госуслугах было получено 75 тысяч Fan ID. По ним куплено свыше 20 тысяч билетов и абонементов для посещения матчей Мир РПЛ.

C июля Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. С декабря система запустится во всех регионах, где играют команды .