Франк Кессиэ: «Барселона» – лучший клуб мира, созданный для побед. Когда сюда зовут, ты не сомневаешься»

рассказал о первых днях в «Барселоне» и объяснил, почему выбрал этот клуб.

«Меня тепло приняли. Все идет хорошо – меня приняли с любовью, это словно вторая семья. Для меня постарались все сделать максимально простым. Общение с партнерами по команде и тренерским штабом складывается хорошо.

Я бы не сказал, что меня удивил стиль игры «Барселоны». Даже со стороны ты понимаешь, что это отличная команда, что это мечта. У «Барселоны» есть идентичность, которая не меняется и всегда остается прежней. Нужно владеть мячом и технично с ним обращаться. Все игроки, собранные в «Барсе», хороши, очень хороши.

– команда, созданная для побед. Когда она зовет тебя, ты не сомневаешься. Для меня это лучший клуб мира. У команды много новичков, и мы сделаем все, чтобы помочь «Барсе» стать лучше», – сказал полузащитник в интервью клубному телевидению.