Клуб Савина «Красава» опубликовал бюджет за прошлый сезон: «То, что все боятся делать в нашем футболе»

Теги Евгений Савин Олимп-II дивизион ФНЛ деньги Красава Футбол

«Красава» выложил в открытый доступ бюджет клуба за прошедший сезон.

«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе.

Подробный отчет за каждый месяц в ближайшее время также будет опубликован», – сказано в сообщении клуба Евгения Савина.

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Фото: телеграм «Красавы»

Ранее стало известно, что «Красава» не сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне. Вскоре после этого Евгений Савин сообщил, что его клуб переедет из России.

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