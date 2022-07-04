«ПСЖ» заплатит 50 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Скамакку

«ПСЖ» купит нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
Как сообщает Le Parisien, парижане заплатят за 23-летнего итальянца 50 миллионов евро.
Сделка должна быть закрыта на следующей неделе. Клубы уже почти договорились о переходе Джанлуки, переговоры вышли на финишную прямую.
В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.
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