«ПСЖ» заплатит 50 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Скамакку

купит нападающего «Сассуоло» .

Как сообщает Le Parisien, парижане заплатят за 23-летнего итальянца 50 миллионов евро.

Сделка должна быть закрыта на следующей неделе. Клубы уже почти договорились о переходе Джанлуки, переговоры вышли на финишную прямую.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.

У «Сассуоло» лучшая атака в Италии: 2-метровый гигант, наследник Ди Натале и супервингер. Летом их разберут «Интер» и «Юве»