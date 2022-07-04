Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы – все заявления на Госуслугах отклоняются

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Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы.

Сегодня был запущен процесс выдачи цифровых карт болельщика (Fan ID), которые будут необходимы для посещения российских стадионов. Однако в первый же день работы система оформления Fan ID дала сбой – на Госуслугах отклоняются все поступающие заявления.

На проблему с оформлением Fan ID жалуются журналисты и болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

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