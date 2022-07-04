Федотова забрали в армию из-за его конфликта с представителями ЦСКА («Р-Спорт»)

Иван Федотов столкнулся с проблемами, связанными с армией, из-за конфликта с представителями , утверждает «Р-Спорт»

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями.

Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова», – сообщил источник , знакомый с ситуацией.

Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне

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