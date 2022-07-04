Роналду по-прежнему в Лиссабоне – он пропустил первый день предсезонки «МЮ». Форвард прибыл на базу сборной Португалии

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Криштиану Роналду находится в Португалии на фоне сведений о возможном уходе из «Ман Юнайтед».

Как пишет португальский журналист SIC Notícias Педру Сепулведа, нападающий только что приехал в тренировочный комплекс сборной Португалии.

Роналду по-прежнему находится в Лиссабоне после того, как пропустил первый день предсезонки «Манчестер Юнайтед», сославшись на семейные обстоятельства.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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