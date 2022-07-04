Игрок АПЛ и сборной арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки

Футболист АПЛ арестован в связи с подозрением в изнасиловании.

Как сообщает The Telegraph, арест игрока национальной сборной состоялся сегодня утром в Северном Лондоне, в боро Барнет, из-за предполагаемого нападения на женщину в прошлом месяце.

Игрок возрастом ближе к 30 годам, имя которого пока не может быть озвучено по юридическим причинам, находится под стражей. Его допрашивают в связи с предполагаемым нападением.

Скотленд-Ярд подтвердил арест футболиста. The Telegraph связался с клубом, который также в курсе ситуации, но отказался от комментариев.

«4 июля в полицию поступило заявление об изнасиловании 20-летней девушки. Предполагаемое изнасилование произошло в июне 2022 года. Проверка обстоятельств случившегося продолжается», – говорится в заявлении полиции Лондона.

Издание утверждает, речь идет о всемирно известном футболисте, и пока неясно, будет ли он теперь играть в предсезонных матчах своего клуба. Сезон Премьер-лиги стартует 5 августа.