«Ман Сити» купил опорника сборной Англии Филлипса за 42 млн фунтов и бонусы. Контракт – на 6 лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Лидс Кэлвин Филлипс Дарко Джаби Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе опорника Кэлвина Филлипса из «Лидса».

Хавбек подписал с манчестерским клубом контракт сроком на шесть лет. Игрок сборной Англии будет выступать за «Манчестер Сити» под 4-м номером.

По данным журналиста Фабрицио Романо, манчестерский клуб заплатит за полузащитника 42 млн фунтов и бонусы. В рамках сделки в «Лидс» перешел 18-летний полузащитник Дарко Джаби.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

26-летний хавбек провел 20 матчей в прошлом сезоне Премьер-лиги, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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