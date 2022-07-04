«Спартак» объявил о переходе Тила в ПСВ

«Спартак» подтвердил, что полузащитник Гус Тил продолжит карьеру в ПСВ.

Клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 24-летнего игрока.

«Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!» – сказано в сообщении красно-белых.

Сообщалось, что получит от за Тила максимум 4 млн евро с учетом бонусов.

Напомним, игрок перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тил забил 21 гол и отдал 5 передач в 49 матчах во всех турнирах, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.